KOMMENTAAR | Hooaja tähtsaima mängu asemel tantsusaatesse ehk mis tõsiseltvõetavusest me Eesti jalgpallis räägime?

Paide mängib pühapäeval kell 17.15 kodumängu Nõmme Kalju vastu, mis on vaja hädasti võita. Viik (ammugi kaotus) tähendab seda, et eurokoha nimel tuleb pingutada kevadeni. Ja pole ju kellelegi saladus, et eurokohad on Eesti jalgpallis määrava tähtsusega – vaadates tänavusi auhinnarahasid, siis on garanteeritud summaks vähemalt 150 000 eurot, ent UEFA konverentsiliigas kahest vastasest jagu saanud Paide teenis endale kokku lausa 850 000 eurot.