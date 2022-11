Maltsev jäi hooaja eriskummalise avavõistluse MK-etapil kvalifikatsiooni pidama, Aigro pääses edasi

„Esimene start sel hooajal osutus märksa pingelisemaks, kui enne võistlust eeldasin. Hüppemäel ei tundnud ma ennast peale kaht treeninghüpet kindlana, kuid kvalifikatsioonihüppe suutsin teha piisavalt hea, et tagada koha homsele põhivõistlusele. Loodan, et pinged on nüüd maas, suudan võistlustel end vabamalt tunda ja oma hüpped paremaks saada,“ rääkis Aigro võistluse järgselt pressiteate vahendusel.

Kui mullu alustasid meessuusahüppajad 19. novembril Venemaal Nižni Tagilis, siis uus hooaeg stardib 15 päeva varem Poolas Wislas. Niivõrd varajane algus on erakordne, aga kõige rohkem köidab tähelepanu fakt, et Wislas ei maanduta lumele, vaid rohelisele plastikvaibale nagu suvel. Kusjuures esimesele etapile järgneb kolmenädalane paus, misjärel ootab sportlasi traditsiooniline Ruka etapp, kus lähevad käima ka murdmaasuusatamise ja kahevõistluse MK-sarjad.

Miks nii? Võlusõna on televisioon. Suusahüpped on Poolas kõige populaarsem taliala, aga ka nende jalgpallimeeskond pääses MMile, nii et hiljem tekiks probleem otseülekandega. „Kõik põhilised rahvuslikud telekanalid on sõlminud FIFAga lepingu, et näitavad kõiki MMi mänge, seega on talispordil piiratud võimalused,“ osutas FISi suusahüpete võistluste direktor Sandro Pertile mõne nädala eest Õhtulehele.