Tänak: Jaapani ralli on katsumusi täis ja ma ei tea, mida sellest oodata

Ta loodab, et suudab sellele vaatamata teha hea esituse. „Jaapani ralli on meile katsumusi täis, sest tegu on uue etapiga, mille kohta pole mul eriti palju informatsiooni. Seega ei oska ma ka öelda, mida sellest oodata, kuid kogume võimalikult palju infot, kui tutvume võistlustrassiga ning valmistume selleks nii põhjalikult kui võimalik. See on mu kolmas ja viimane aasta Hyundaiga, seega loodan, et suudame teedel leida hea tunnetuse ning panna hooajale ja meie koostööle eduka punkti,“ sõnas Tänak meeskonna pressiteate vahendusel.

Tiimikaaslane Neuville pole samuti varem Jaapanis kihutanud. Belglane usub, et see võib talle vaata et isegi kasuks tulla. „Uus riik, uus ralli, uus seiklus. Tean ainult seda, et läbime katsed asfaldil, muust pole mul aimugi. See teeb ettevalmistuse mõistagi natuke raskemaks, aga enamasti on mul läinud paremini siis, kui ralli on uus ning ma pole seal varem sõitnud. Tahame alati hooaja lõpetada võimalikult kõrgel kohal, sest siis saab minna talvepuhkusele hea enesetundega ning koguda motivatsiooni järgmiseks aastaks. Eesmärk on anda endast parim, saada autost kätte maksimum ning eks me siis näe, kuhu välja jõuame,“ lausus Neuville.

Erinevalt meeskonnakaaslastest on Jaapanis mitu korda võistelnud Dani Sordo. Viimati sõitis ta seal 2010. aastal, kolm aastat varem õnnestus hispaanlasel ka poodiumile jõuda. Tõsi, tänavuse hooaja etapist erinevad toonased väga olulisel määral. „Olen Jaapanis rallit sõitnud, aga siis, kui see oli kruusal. Kuid uued asfaldikatsed on põnevad, olen kuulnud, et need on väga kitsad ja rasked. Keerulisemaks teeb olukorra ka see, et me ei tea, mida oodata. Saame katseteks valmistuda vaid videoid vaadates. Kui jõuame võistluspaika, siis on teedega tutvumine ning kaardi legend väga tähtsad, et teha hea nädalavahetus. Meie eesmärk, nagu alati, on jõuda poodiumile ning tuua meeskonnale võimalikult hea tulemus,“ selgitas Sordo.

Hyundai ajutine pealik Julien Moncet loodab, et tiimil õnnestub saavutada Jaapanis võit, millega püstitaksid nad ka uue rekordi. „Eeldasime alati, et see hooaeg kujuneb raskeks. Aga nii kipubki olema, kui kasutusele võetakse uued regulatsioonid. Muidugi tahtsime võita tiitlit, kuid peame ikkagi oma uute masinatega saavutatud esitustega rahule jääma. Oleme saavutanud neli võitu, millega kordasime meie hooaja rekordit, ja oleme näidanud kiirust [nii asfaldil kui ka kruusal]. Meie eesmärk on lõpetada hooaeg positiivsel ja tugeval moel ning et sõitjad saaksid Jaapanis autost parima kätte. Viies võit oleks suurepärane viis aasta lõpetamiseks ning see annaks ka tulevaseks aastaks särtsu,“ sõnas prantslane.