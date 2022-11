Latvala vihjas, et Toyota võib sõitjaid vahetada: asjad pole nii selged kui kuu aega tagasi

Soomlane selgitas, et veel kuu aega tagasi paistis olevat meeskonnas kõik selge, kuid nüüd on olukord muutunud. Varem oli Latvala ölenud, et jätkaks meelsasti sama koosseisuga, kuhu kuuluvad Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans ning kolmandat autot jagavad Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi. Tänavune hooaeg on olnud väga edukas – tootjate seas kaitsti kindlalt MM-tiitlit ning 22aastane Rovaneperä tuli tšempioniks sõitjate arvestuses.