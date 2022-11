WRC KALENDER LEKKIS! Millal peetakse 2023. aastal Rally Estonia?

Kui Monte Carlo rallini on jäänud juba alla kolme kuu, ootavad võidusõidusõbrad üle maailma jätkuvalt hinge kinni pidades, et rahvusvaheline autoliit FIA avaldaks lõpuks 2023. aasta autoralli maailmameistrivõistluste kalendri. Tegelikult pidi see selguma juba oktoobri keskpaigas, kuid mingil salapärasel põhjusel lükati otsust edasi.