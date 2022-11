VEFile alla jäänud Annuk pani leegionärile diagnoosi: „Paras ämber!“

Matši saatuse otsustas selgelt VEFi tummisem pink – lätlased tulid Pärnu kokku kümne mängijaga, aga varumehed panustasid lõpuks võitu 26 silmaga. Pärnu puhul tuli pingipoistelt kokku kuus punkti. Sealjuures on täielik müstika austraallane Matthew McCarthy: kirjade järgi keskmängija tegi ca üheksa minutiga ühe mööda läinud pealeviske, noppis kolm lauda ja andis kaks korvisöötu, mistõttu tema +/- näitaja oli ainsa Pärnu mängijana positiivne, kuid leegionäri kohta on see panus enam kui kahvatu.

McCarthy personaalküsimus võttis ohkama ka Pärnu peatreener Toomas Annuki, kes sõnas Delfi TV ülekandes: „See on mõistatus, mis selle mehega edasi teha üldse. Iseenesest korvpallioskused on tal olemas, suurust on, peaks ka jõudu olema, aga väljakul see ei kajastu. See on meil kõva peamurdmiskoht. Praegu on see paras ämber, ütleme nii.“