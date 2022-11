FIFA ja Klopp paluvad: Kataris ei tohiks küsida poliitilisi küsimusi. Aga väga erinevatel põhjustel!

Miks nad seda tegid on ilmne: suurturniiri eel kirjutavad ajakirjandusväljaanded üle planeedi, kuidas Kataris on viimase tosina aastaga pärast neile MMi korraldusõiguse saamist (loe: altkäemaksudega ostmist) hukkunud tuhandeid võõrtöölisi ja riigis on jätkuvalt homoseksuaalsus karistatav vanglakaristusega. Viimase vastu plaanivad vähemalt kaheksa koondist meelt avaldada, kandes turniiril vikerkaarevärvides kaptenipaelu. Kui FIFA peaks selle keelustama, kavatsevad mitmed riigid keelule vilistada. Ehk õhk on pingetest paks.

„Palun keskendume nüüd jalgpallile,“ anusid rahvusvahelised vutijuhid 32 koondisele saadetud kirjas. „Me teame, et jalgpall ei ela vaakumis ja oleme ühtlasi teadlikud, et üle maailma on palju poliitilisi väljakutseid ja raskusi. Aga palun, ärge laske jalgpalli kiskuda igasse olemasolevasse ideoloogilisse või poliitilisse võitlusesse.“

FIFA jaoks on tegu väga selge finantsargumendiga: nende peamine huvi on, et turniir mööduks probleemideta ja keegi kusagil ei vinguks ega viriseks. Üllatavalt sarnase sõnumiga tuli hiljutisel pressikonverentsil lagedale aga ka maailma üks austatumaid ja siiramaid jalgpallitreenereid, Liverpooli loots Jürgen Klopp. Tema argument, miks peaks jalgpallureid päästma poliitikast tuleb aga sootuks teise nurga alt. Järgneb elavast legendist sakslase pika mõttekäigu tõlge.