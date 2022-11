Saalihokikoondis alustas MMi suure võiduga

Eesti koondise peatreener Risto Lalli sõnul on meeskonna põhituumik sama, mis eelmisel MM-il aasta tagasi. „Mängijate valikul olen arvestanud sellega, et saaksime turniiri läbi mängida nii, et kasutame võimalikult paljusid mängijaid. Igal mängijal ja viisikul on oma ülesanne ja roll meeskonnas,“ sõnas peatreener, kelle sõnul sai ta kokku enda soovitud koosseisu.