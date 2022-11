VIDEO | UFC täht paljastas eriskummalise hobi

Spordis on keskkaalus võistlev Strickland samas igati kõva tegija – UFC sarjas on mehel kirjas 29 matši, millest 25 on lõppenud võidukalt. Vast kõige muljetavaldavam on tema viimase paari aasta saldo: 2018. aastal sattus ameeriklane ränka liiklusõnnetusse, kui tema mootorratast rammis kaubik. Haiglas tõsises põlvevigastusega ärganud Stricklandile soovitati enam mitte kunagi ringi naasta, kuid pärast kaht aastat taastusravi suutis ta võtta viis võitu järjepanu ning kaotas alles oma kuuenda matši, kui sel suvel vandus avaraundis alla Alex Pereirale.

Väljaspool võitluspuuri on Strickland aga etteaimamatu. Viimasel ajal on ta hakanud sotsiaalmeediasse postitama tavapärasest veelgi kummalisemaid videoid, kus käib ringi oma automaatrelvaga. Kord on see tal autos sõidul kaasas – sest ka relvad tunnevad üksindust, nagu mees väidab. Siis eirab ta kõige elementaarsemaid ohutusnõudeid, saates valangu teele üle enda pea.

Eriti on fänne kukalt kratsima pannud aga Stricklandi värskeim postitus, kus ta on automaadiga dušši all. „See on kõige kuradi ameerikalikum asi mida sa teha saad. See pole kuradi imelik,“ raiub mees!