NBA ainsa juudiverd mängija sõnul peavad Irvingu tegudele kaasnema tagajärjed

„Unikaalne kogemus, päris kindlasti,“ võttis 27 punkti visanud ja Netsi viimasel veerandil kahekohalisest kaotusseisust võiduni vinnanud Kevin Durant viimase nädala kokku. „See oli tõenäoliselt kõige raskem asi, millega me võistkonnana peame hakkama saama. Aga arusaam, et saame sellest üheskoos üle, on väga oluline.“