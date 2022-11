VIDEO | Lewis Hamilton musitas Las Vegases barjääre

Pärast Netflixi „Drive to Survive“ sarja meeletut menu on F1-sarja populaarsus Ameerika Ühendriikides tõusnud lakke. Kui veel mullu oli kalendris vaid üks võidukihutamine USAs, siis tuleval aastal juba kolm – tänavu debüteerinud Miami GP-le lisandub võidusõit Las Vegase tänavail.

Tegu saab olema kõige kallima võistlusega F1-kalendris, vähemalt fännide vaatenurgast. Kõige odavam pilet – 500 dollarit kolmepäevase seisukoha eest – sai üldse teoks seoses pealtvaatajate nurinaga, et tribüünidel oli soodsaim kogu nädalavahetust hõlmav pääse 2500 dollarit. Needki piletid pidid minema kui soojad saiad – võistlusrada ääristavad hotellid plaanisid pääsmed kokku osta, et siis võidusõidufännidele müüa nädalavahetuspakette koos majutusega kuni 100 000 (!) dollari eest.

„Meie üritustel käimine muutub üha kallimaks ja vähem jõukohasemaks ja ma ei arva, et see on hea asi,“ nentis seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton.