Tänaku tähtsaim ülesanne Jaapanis: anda Neuville’ile korralik ninanips!

Nimelt on Neuville sel aastal veidi nipsakalt väitnud, kui parafraseerida Eesti filmiklassikat, et tegelikult on tema Hyundai parim ratsutaja. Belglane andis Uus-Meremaa ralli eel kohalikule meediale usutluse, kus väitis: „Siiani pole me Hyundais leidnud sõitjat, kes oleks minust hooaja lõpus parem. Meil on tiimis olnud palju sõitjaid, kuid mingil põhjusel olen alati mina olnud lõpuks tugevaim sõitja.“

See fakt oli juba tema suust väljudes vale – 2020 lõpetas Tänak sarja kokkuvõttes Neuville’ist eespool. Kuid koroonahooaeg pole mingi reaalne mõõdupuu. Nüüd on Tänakul võimalus tiimikaaslane traditsioonilise ja pika aasta peale alistada. Vahe on praegu saarlase kasuks 21 punkti, Jaapanis saadaval aga veel kuni 30.

Ning ärge arvake, et Neuville seda matemaatikat ei jaga! „Tahame alati lõpetada hooaja lõpus kõige kõrgemal võimalikul positsioonil, sest see annab sulle talvepausile siirdudes hea tunde ja aitab motiveerida järgmiseks aastaks. Nii et eesmärk on anda endast parim, võtta autost maksimum ja vaadata, kuhu välja jõuame,“ sõnastas Neuville Hyundai ametlikus eelvaates oma sihi.

Heidame aga pilgu minevikku, et kuidas on üldse nii juhtunud, et Neuville’ist (peaaegu) keegi pole karjääris võrdsel masinal parem olnud.