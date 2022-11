Ameeriklaste „elajalik võitlus, verine kaklus vigastuste ja tapmistega“ kroonis värske meistri

Astrose võit on muidugi märkimisväärne, sest alles viis aastat tagasi oli tegu MLB kõige põlatuma meeskonnaga. Nimelt jäid Texase mehed vahele lihtlabase pettusega: spioonid uurisid välja, millise viske söötja parajasti ette võtab, ning edastasid seepeale info kurikamehele, kelle šanss palli tabada suurenes märkimisäärselt. Juhtunut nimetati lõpuks prügikastiskandaaliks, sest kõige levinum viis lööjale signaale anda oli oma meeskonna pingilt kord või kaks vastu prügikasti peksta.

Aga mitte sellest ei tahtnud me täna rääkida. Läheme hoopis pealkirja juurde, mis räägib pesapallist kui millestki koletult vägivaldsest. Kuidas nii? Noh, selleks tuleb ajas minna tagasi aastasse 1952 – riigikord oli Eestis toona teine ja kõik kirjutatu pidi jälgima ranget ideoloogilist joont.

Nii ilmus ka Õhtulehes 11. detsembril 1952 artikkel, mis oli tõlgitud „Pravda“ sõsarväljaandest „Smena“ ehk maakeeli „Muutus“. Tolle autoriteks on Valgevene poeet Arkadi Kulešov ning keegi M. Kremnev, kelle eesnimi on ajaloo jaoks kadunud.

Artikkel naeruvääristab ameeriklaste rahvusspordiala ja see kannab pealkirja „Pesapall – suur tõmbenumber“. Nagu hooletu tõlke puhul kahjuks vahel juhtub, on peakirja tegelik mõte läinud kaduma. Õigem oleks „Pesapall – suur kätš“ ehk sõnamäng kätši kui kakluse ja ingliskeelse sõna „catch“ ehk püüdmise või tõmbenumbri vahel. Edasist on tänapäeval aga päris naljakas lugeda…