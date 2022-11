Arsenal alistas Londoni derbis Chelsea ning tõusis uuesti liidriks

Pärast mängu tunnistas Chelsea juhendaja Graham Potter, et vastased olid lihtsalt paremad. „Mängisime meeskonnaga, kes on praegu tõeliselt hea ja enesekindel. Mehed andsid endast kõik, rabelesime palju, kuid ei suutnud näidata piisavalt head kvaliteeti. Arsenal vääris võitu. Kuigi nende värav oli meile pettumust valmistav, pole meil võimalik tulemuse liiga palju üle kurta, arvestades tervet mängu. Ei ütleks, et me polnud piisavalt aktiivsed. Meeskonnad on lihtsalt erinevas seisus: Arsenal on enesekindel ja neil läheb hästi ning nad on tükk aega koos töötanud, meie oleme teistsuguses olukorras,“ vahendas tema sõnu BT Sport.