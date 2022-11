GALERII | MEES METSAST! Nädal aega maailmast eraldatud olnud ründaja lõi Paide sisuliselt Euroopasse

Harva kui saab fraasi „mees metsast“ kasutada kõige otsesemas tähenduses, ent seekord on see täiesti täkkesse. Mees metsast ehk Robi Saarma tuli, nägi ja võitis Paide linnameeskonnale jalgpalli meistriliiga eelviimases voorus Nõmme Kalju vastu mängu 1 : 0. Väga tõenäoliselt tähendab see hooaja lõppedes Paidele ka pronksmedaleid ja kohta eurosarjas.