Klavan vihjas tantsusaates, et on jalgpallurikarjääri lõpetanud

37aastase Klavani tantsupartner Kerttu Tänav uuris, kas ta võiks korra veel esindada Eesti koondist. „Kui me mingi ime kaudu peaksime võitma selle saate – mis on väga ebatõenäoline –, siis kas sa mängid koondise eest veel ühe mängu?“ küsis Tänav.

Klavan vastas: „See on päris huvitav väljakutse, sest ma ei ole avalikkusele mitte midagi öelnud. Kui peaksime võitma, siis see emotsioon ja energia on nii kõrge, et olen selle pealt võib-olla veel nõus jätkama oma karjääriga.“