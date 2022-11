Selgusid 14 mängumeest, kes esindavad Eesti meeste korvpallikoondist mängudes Rootsi ja Soomega

Eesti rahvuskoondis, kes jõudis MM-valikmängude teise ringi ehk Euroopa 24 tugevaima riigi sekka, kuulub ühte alagruppi Soome, Rootsi ja Sloveeniaga ning eelmisest ringist tuttavate Saksamaa ja Iisraeliga. Kaheksa mängu järel asub Eesti koondis alagrupis kuuendal kohal, kui kaheksast mängust on võidetud kaks.



Rootsi ehk Eesti koondise reedene vastane Saku suurhallis on kaheksa mänguga kogunud kolm võitu ning viis kaotust: korra on alistatud Soome ning Iisrael ja eelmisest ringist tugev Horvaatia koondis, kes jäi valikmängude teisest ringist välja.



Soome koondis, kellega Eesti kohtub tuleva nädala esmaspäeval (14.11), kindlustas aga augusti lõpus toimunud valikmängude aknas esimese Euroopa koondisena koha MM-finaalturniiril, mis peetakse 2023. aastal Filipiinidel, Jaapanis ja Indoneesias.



Eesti meeste korvpallikoondise koosseis



Kristian Kullamäe

Kasper Suurorg

Märt Rosenthal

Mikk Jurkatamm

Leemet Böckler

Robert Valge

Hugo Toom

Artur Konontšuk

Joonas Riismaa

Kregor Hermet

Mihkel Kirves

Siim-Sander Vene

Kristjan Kitsing

Matthias Tass