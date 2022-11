Tartu Bigbank alustab Challenge Cupi Slovakkias: peatreener loodab vastase nõrkust ära kasutada

Mõlemad Eesti klubid alustavad eurosarja 1/16-finaalist. Tartu Bigbank läheb võõrsil vastamisi Slovakkia klubiga Presovi Mirad PU, kodusaalis mängiva Pärnu klubi vastaseks on kolmapäeval Portugali klubi Lissaboni Sporting.

Bigbank peab avamängu Slovakkias teisipäeval algusega kell 19.00. Otsepilti kohapealt kahjuks ei toodeta. Korduskohtumine peetakse Tartus järgmisel kolmapäeval.

Slovakkia liigas hoiab Prešovi võistkond kuuendat ehk eelviimast kohta, viiest kohtumisest on võidetud kaks.

Tartu klubi peatreener Alar Rikberg ütles vastase kohta, et tegu on Tartuga üsna sarnasel tasemel meeskonnaga. „Midagi lihtsat pole, olen kõik nende hooaja mängud üle vaadanud ja meeskond koosneb ehk laiemale publikule tundmatutest nimedest, ent seal on kas Slovakkia koondises mängivad või koondise piiril olevad mehed ehk kvaliteeti on omajagu,“ sõnas Rikberg.

„Sidemängija Samuel Goc on olnud aastaid Slovakkia koondise põhiside, ta harrastab kiiret mängu ja on ka füüsiliselt võimas kuju. Teised kaks, kes on seal otsustajad, on nurgaründajad Lukaš Smolej ja Michal Scerba. Mõlemad on füüsiliselt võimsad, eriti Scerba, kel on ka hea serv. Teda võib võrrelda Võru Matthew Slivinskiga. Võru meeskonnas on üldse slovakkidega mitmeid sarnasusi, seetõttu oli viimane liigamäng nendega meile heaks ettevalmistuseks,“ kirjeldas juhendaja vastast.

„Libero (Martin Duris) on samuti koondise põhilibero, kogenud mees ja teda me serviga püüdma ei lähe, vaid püüame nurki surve alla panna. Murekohaks on neil olnud diagonaalründaja positsioon, kus põhidiagonaaliks on nooruke Erik Gulak, ent tema esitus on olnud vigaderohke, hanitab ja tõste ei klapi. Enamasti vahetatakse ta mingi hetk välja mänguliselt kogenuma, kuid mitte nii võimsa Vincent Rzymani vastu. Tempod seal mänge ei otsusta, suurt rünnakuvõimu keskel pole. Pea kogu tiim on üsna võimsa riskeeriva serviga ja saame palju palle päästa ning kaitset mängida. Saal on üsna ebameeldiv, väike ja kaarjas,“ rääkis juhendaja.

Rikbergi sõnul on vastase nõrgaks kohaks rohked omavead, mida loodetakse ära kasutada. „Jõuline ja riskeeriv rünnak tähendab neile teatud hetkedel ka suurt omavigade arvu ja selle pealt on nad ka kaotatud mängudes lõivu pidanud maksma. Meie loodame seda samuti ära kasutada ehk võtmeks on tark ja korrektne mäng meie poolt. Kokkuvõttes ootan võitluslikku mängu, nagu oleme saanud ka koduliigas näha ja tunda. Võidu pealt (Tartu alistas viimati 3 : 2 Barrus Võru) on kindlasti parem sellele kohtumisele vastu minna,“ lisas Rikberg.