UFC-sarja räsib kihlveoskandaal

Möödunud nädalavahetusel toimus Las Vegases UFC Vegas 64 võitlusõhtu, mille järel on enim tähelepanu saanud matš, kus Shayilan Nuerdanbieke alistas juba esimeses raundis Darrick Minneri.

Tulemuses endas pole midagi üllatavat – Hiinast pärit kasahhi verd sulgkaallane oli enne toda matši võitnud oma profikarjääris 37 lahingut ning kaotanud kokku 10, Minneri vastav saldo oli samas 26 ja 13. Ehk Nuerdanbieke oligi matšis favoriit.

Kahtlaseks teeb toimunu aga see, et paar tundi enne matši algust hakkas Nuerdanbieke favoriidikoorem üha kasvama. Suured rahasummad liikusid sinna suunas, et kasahh lõpetab selle matši võidukalt juba esimeses raundis. Ja kae imet, täpselt nii ka juhtus: 67 sekundit pärast lahingu algust kuulutas kohtunik kohtumise lõppenuks, sest Minner oli teinud viga oma jalale ning ei suutnud enam korralikult püstigi seista.

Keegi ei väida otseselt, et Minner kaotas meelega, või et vastane maksis ta kinni – pigem läks Minner juba võitluspuuri vigasena ning tema leerist lekitati see info sõbralikele rahabossidele, kes siis ladusid raha kindla kaotuse peale.