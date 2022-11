Tänak enda lepingust: uueks aastaks mul midagi pole

Tänak vastas: „Vahel on ehk raske mõista, miks endast lugu pidavad inimesed sellisel kujul meedias klatšivad, aga järelikult on see vajalik ja päeva lõpuks on see kõik müra, mida meil ei ole tegelikult oma igapäevaellu vaja. Elus on palju toredamaid asju kui kollase ajakirjanduse saunalood.“