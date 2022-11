Anett Kontaveit tuleb sel aastal siiski veel väljakule

Maailma tenniseliiga formaat on verivärske. Nagu korraldajad välja reklaamivad, on tegemist „vägevaima sõuga tenniseväljakul“, kus on kohal kokku 16 parimat nais- ja meestennisisti (mängijate edetabelikohad lubavad selles väites siiski pisut kahelda – toim), lisaks kuus maailmakuulsat muusikaartisti. „Lubame kogemust, mida pole tennisevõistlusel varem nähtud,“ teatatakse turniiri kodulehel.

Mängijad on jaotatud nelja võistkonda. Kontaveit kuulub koos Jelena Rõbakina (WTA 22.), Dominic Thiemi (ATP 102.) ja Alexander Zvereviga (ATP 12.) Kullide tiimi. Lisaks osalevad turniiril võistkond Kotkad (Nick Kyrgios (ATP 22.), Caroline Garcia (WTA 4.), Bianca Andreescu (WTA 45.), Andreas Seppi (ATP 351.) ja Rohan Bopanna (tabelikoht puudub)), võistkond Pistrikud (Novak Djoković (ATP 8.), Paula Badosa (WTA 13.), Arõna Sabalenka (WTA 5.) ja Grigor Dimitrov (ATP 28.)) ning võistkond Tuulelohed (Iga Świątek (WTA 1), Felix Auger-Aliassime (ATP 6.), Eugenie Bouchard (WTA 323.), Gael Monfils (ATP 52.) ja Sania Mirza (tabelikoht puudub)).

Mis puudutab üles astuvaid muusikaartiste, siis need on tõepoolest maailmanimed. Nii saab publik nautida Armin van Buureni, Mohamed Ramadani, Ne-Yo, Tiesto ja Deadmau5 etteasteid. Kes on kuues artist, pole turniiri kodulehel veel teada antud.

Tennise maailmaliiga turniir toimub 19.–24. detsembrini. Formaat näeb ette, et üksik- ja paarismängud peetakse kahe seti võiduni ning viimasel päeval madistavad kaks edukamat tiimi omavahel finaalis.

Kuna Dubais raha teatavasti ei loeta, siis võib arvata, et turniiril osalevad mängijad panevad tasku kopsaka teenistuse. Novak Djoković kiirustas igal juhul juba teatama, et selline uus formaat on väga põnev ning kindlasti saab kõik olema väga vahva, sest ta on alati Dubais mängimist nautinud.