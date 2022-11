FIFA endine president tunnistas, et MMi Katarile andmine oli viga

Blatter oli FIFA presidendiks aastatel 1998–2015, mil ta oma valgustkartvate tegude tõttu maailma jalgpalli katusorganisatsioonist häbistatult minema kupatati. 86aastase vanahärra korruptsioonihõngulisi toimetusi on pikalt menetlenud Šveitsi uurimisorganid ja tal vedas, et ei pea veetma oma eluõhtut tingimisi vangistuses.

Šveitsi väljaannne Tages Anzeiger tegi Blatteriga enne MMi intervjuu ning endine jalgpallikunn oli selles üllatavalt avameelne.

„See oli halb valik,“ ütles Blatter keerutamata. Ent mitte sel põhjusel, et Kataris on probleeme inimõigustega või et turniiri taristut ehitades koheldi võõrtöölisi kui orje, vaid Blatteri jaoks on probleemiks riigi väiksus. „MM on liiga suur nii väikese riigi jaoks nagu seda on Katar. See oli viga ja mina kui FIFA [toonane] president olen selle eest vastutav.“

Et 2022. aasta MM peetakse Kataris, sai selgeks juba 2010. aasta detsembris toimunud FIFA kongressil, kus esmalt anti teada, et 2018. aasta suurturniiri korraldab Venemaa.

„Olime FIFA täitevkomitees nõustunud, et 2018. aasta MM toimub Venemaal ja 2022. aasta oma USA-s. Idee oli selles, et kui kaks maailma suurjõudu korraldavad MMi järjest, oleks sellel olnud ka rahutegev efekt,“ meenutas Blatter. „Kuid nädal enne kongressi helistas mulle [toonane UEFA president] Michel Platini ja ütles, et tahab hääletada Katari poolt. See oli otsustav.“