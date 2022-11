Kataris töötanud Eesti jalgpallianalüütik väidetavast korruptsioonist: kui Eestil oleks raha, siis võiks ju ka omale MMi sisse osta

„Kohapeal elades ei tundunud see üldse nii halb ja mustvalge, kui meediast võib tunduda,“ sõnas Nappir, kes on viimased kolm aastat tegutsenud Šveitsis.

Katar on pälvinud rahvusvahelises meedias palju tähelepanu, sest seal algab vähem kui kahe nädala pärast jalgpalli MM. Sellega seoses on kerkinud päevakorda inimõiguste küsimused nii igapäevaelu (nt homoseksuaalsus on seal illegaalne) kui ka staadione ehitanud võõrtööliste kontekstis. Nende nigelaid elu- ja töötingimusi on kajastanud erinevad väljaanded, inglaste The Guardian tegi 2021. aastal põhjaliku uurimuse tulemusena selgeks, et Kataris on hukkunud vähemalt 6750 MMiga seotud võõrtöölist.

Lisaks on õhus teema, kui ausal teel Katar ikkagi MMi korraldusõiguse endale sai. Kahtlustusi ja süüdistusi on aastate jooksul esitatud erinevaid, kuid ametlikult on kõik korras. Näiteks FIFA eetikakomitee kahe aasta pikkune uurimine ei tuvastanud mingeid rikkumisi.

Kui need teemad tänasel konverentsil küsimuste voorus tõstatus, märkis Nappir alustuseks, et eeldas seda. „Fakt on see, et mul õnnestus suhelda paljude inimestega ning kogeda ja näha sealset elu. Ma ei tea sellest ostmisest midagi. Ma ei tea, miks seda nii eraldi välja tuuakse koguaeg. Kas varasematel MMidel pole kunagi midagi sellist juhtunud? Miks see pole nii suureks teemaks?“ uuris ta retooriliselt ja jätkas

„Kui neil on raha, siis miks mitte osta. Kui Eestil oleks raha, siis Eesti võiks ju ka omale MMi sisse osta ja kaheksa suurt staadionit teha. Selle vastu mul pole midagi. See on rohkem nende inimeste hingel, kes otsustasid ja teised kandidaadid üle lasid.

Inimeludest. Kuna ma ei olnud staadionite ehitustel kohapeal, ei saa ma seda kahjuks kommenteerida. Ma pole näinud ega kogenud seda. Tean, et kõik on seal vabatahtlikult ja paljud inimesed, kes seal käinud, kellega rääkinud, nendele meeldib Kataris elada ja nad läheksid sinna tagasi. Ma isegi läheks sinna tagasi.“

Ta lisas täpsustava küsimuse peale, et talle ei tundu ebaloogiline, et need teemad on meedias tõstatunud. „Lihtsalt minu jaoks on hästi tähtis ka aru saada, et sarnased protsessid toimuvad kõikides riikides. Kui vaatame meediat, kes seda kõige rohkem materdab, siis paljudes neis riikides on samas probleemid. Kui MMi sinna läheks, siis nendest probleemidest ei räägitaks. Arvan, et arusaamine ja teatud punktide puhul selle kultuuri aktsepteerimine võiks olla üks osa,“ arutles Nappir.