VIIMANE TANTS! Pique karjääri lõpetas lause: „Sa oled kohtunik, kes on meid kõige rohkem keppinud!“

Pique hinge jäi peaasjalikult painama viis, kuidas Osasuna enda värava lõi. Õigemini see, et löödi nurgalöögi järel, mida poleks tohtinud olla, kuna ükski Barcelona mängija auti lennanud palli ei puutunud. Lisaks tundus Barcelona mängijatele, et olukorras tehti tegelikult üldsegi Marcos Alonso vastu viga.