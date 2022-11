Jalgpalli MMi lükkumine aasta lõppu pubisid ei vaimusta, sest pandeemia järel on ühisvaatamiste arv niigi kahanenud

Tartus raeplatsil asuva RP9 pubi juhataja Kadri Lorvi on arvestanud, et novembri lõpp ja detsember saavad olema tihedad ja töised, kuid ei oska hinnata, kuidas pühad ja MM võivad lõpuks üksteist segada. „Eks see käidavus ilmselt nii suur kindlasti pole kui suvisel MMil ja väliekraane kasutada ju ei saa. Samas ei saa väita, et meie käive oleks eesootaval ajal madalam, sest rahvast käib palju läbi,“ rääkis Lorvi. Ta tõdes, et pubi pole siiski kummist ja jõulusündmuste broneeringud võetakse igal juhul vastu, mistõttu ei pruugigi kõik fännid õigel päeval ära mahtuda.