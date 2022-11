GALERII | Raskest vigastusest taastuv Treier õpib uuesti viskama: alguses suutsin ainult korvi alt, nüüd olen juba kolmese taha jõudnud

Treier sai vigastada Riias, kui pärast vägevat pealtpanekut parema ehk viskäe küünarnuki peale maandus ja murdis selle kodarluu pea. Ees ootas operatsioon ja sellega purunes ka unistus EMist, vähemalt järgmiseks kolmeks aastaks. Nüüd, kui korvpallikoondis eesootavateks MM-valikmängudeks taas Saku Suurhallis kogunes, oli kohal ka Treier, ent mitte aktiivse mängijana. Pärast ülejäänud koondise lahkumist käis ta rahulikult viskamas.

Eestisse saabus ta selleks, et teda opereerinud kirurgile kätt ette näidata. Pärast EMi oli ta esiti mõned nädalad veel Eestis, aga on viimase kuu veetnud Itaalias. Kuna aga ka Itaalia liigas on koondisepaus, siis saabki Treier kuni pühapäevani Eestis olla.

„Selleni, et käsi täiesti terveks saaks ja enam valu ei teeks, võib minna veel kuni pool aastat.“