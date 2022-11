Spordikohus andis MMi avamängule rohelise tule

Kogu trall sai alguse juba mais, mil MMilt välja jäänud Tšiili esitas maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA-le kaebuse, mille järgi ei tohtinuks Byron Castillo Ecuadori koondist esindada, kuna nende andmetel on jalgpallur sündinud hoopis Kolumbias ega ole omanud kunagi Ecuadori kodakondsust. Samuti oli Tšiili andmetel vale Castillo ametlikuna esitatud sünniaeg. Tšiili lootis, et kui FIFA uurimine päädib sama järeldusega, kirjutatakse Castillo osalusega peetud MM-valikmängudes Ecuadorile tabelisse tehnilised kaotused ja nii pääseks finaalturniirile hoopis nemad.

Kuid FIFA lükkas Tšiili kaebuse juba juuni alguses tagasi. Seepeale läks Tšiili asjaga FIFA apellatsioonikomisjoni, kuid ka seal ei saatnud neid edu. Lõpuks lootis Tšiili ja nendega samasse paati asunud Peruu mõistmist (ja MM-piletit) leida CASist, ent…

Samas ei pääsenud Ecuador karistusest. Kuigi Castillo passi tunnistati CASi poolt autentseks, lisati, et see sisaldas võltsitud teavet tema sünnipaiga ja sünniaja kohta. Nimelt sündinud Castillo siiski Kolumbias Tumacos, mitte aga passis väidetud Ecuadori linnas. Nii määrati Ecuadori jalgpalliliidule 100 000 Šveitsi frangi (101 330 euro) suurune trahv ning järgmist MM-valiksarja peavad nad alustama kolme miinuspunktiga. CAS lisas, et Ecuadori jalgpalliliidul tuleb mängija passi eest vastutada, isegi kui nemad „ei olnud võltsitud dokumendi autoriks, vaid ainult kasutajaks“.