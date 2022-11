VIDEO | Drelli klubi vastu debüteerinud ortodoksne juut tegi ookeanitaguse korvpalli ajalugu

Kui juudi rahvusest korvpallureid on ookeanitagustes liigades ikka nähtud – näiteks kuulub NBA klubi Washington Wizardsi rivistusse Iisraeli koondislane Deni Avdija –, siis ortodoksseid juute pole varem suure kossumängu juurde sattunud. Lihtsustatult öeldes on ortodoksne judaism juudiusu konservatiivne suund, kus inimese igapäevaelu on rangelt reglementeeritud Toora (viis esimest Moosese raamatut) ja Toora keskaegsete kommentaatorite tõlgenduste järgi. Selle alla käib ka kipa kandmine, sest traditsioon nõuab, et mehe pea peab olema kogu aeg kaetud, et muud mõtted Jumala vägevuse üle mõtisklemist segama ei pääseks.