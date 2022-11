Karl Jakob Hein patustas kaotusega lõppenud debüütmängus penaltiveaga

Inglismaa kõrgliigas hoiab Arsenal 13 mängu järel 34 punktiga esikohta, kuid kõva hoog on sees ka Brightonil, kes on 21 punktiga kuuendal kohal. Samas tasub märkida, et Arteta andis Arsenali kodustaadionil peetud kohtumises mänguaega palluritele, kes tavapäraselt algkoosseisu ei kuulu. Nii oli võrreldes nädalavahetusel peetud liigamänguga, kus alistati 1 : 0 linnarivaal Chelsea, tehtud algkosseisus lausa kümme vahetust. Oma koha oli säilitanud vaid keskkaitsja William Saliba. Tõsi, suuresti oma teisele ešelonile andis karikamängus võimaluse ka Brightoni uus peatreener Roberto De Zerbi.