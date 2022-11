Pärnu alustas eurosarja kindla kaotusega. Peatreener: ilmselgelt tasemevahe sai määravaks

„Rahule jäin vastuvõtuga ja tegelikult ka serviga võib ka enam-vähem rahule jääda, suutsime neid vahepeal survestada. Paremaks on vaja saada sidemängijate ja ründajate koostöö, sealt on vaja mäng vähe kiiremaks saada, eriti sellise vastase vastu,” lisas Jasmin, kes tahab korduskohtumises rohkem kasutada tempoosakonda. „See võiks toimida paremini, samamoodi pipe ja eks neid väikseid asju on veel. Teeme väikse korrektuuri ja proovin juba Riia mängus neid asju mängu tuua.“

Sportingu temporündaja Toms Švans ütles, et Pärnusse tagasi mängima tulle oli tore. „Siin saalis on ikka tore mängida, tundsin end hästi ja nautisin mängu täiega,” sõnas mitu hooaega Pärnu särki kandnud lätlane, kes kiitis ka noori pärnakaid. „Pärnul on noor meeskond ja usun, et mõne aasta pärast on nad hoopis teisel tasemel. Tuleb lihtsalt kõvasti trenni teha. Hea mulje jättis Tony Tammiksaar, kes on pärast rasket vigastust jõudnud heasse seisu ja seda oli hea näha.“