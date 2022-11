Maailma sitkeim raudmees kasutas MMil reeglites laiutavat auku ära, olümpiaks on "supersussid" ilmselt keelatud

26aastane norralase tossude eripära on lihtne: üle 50 millimeetri paks tald. Kui kergejõustikureeglid sätestavad, et pikamaajooksu jalatsite tald ei tohi ületada 40 millimeetrit, siis triatlonis seda piirangut (veel) pole. Ainult et keegi peale Ideni vist seda ei teadnud…

„Meil on triatlonis selged reeglid, väljaarvatud tossutalla kohta. Panime reeglid oma hüvanguks tööle,“ rääkis Iden Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Kusjuures norralase sponsori, tossufirma ON esindaja ütles portaalile Triathlete.com, et nad uurisid enne võistlust spetsiaalselt nii Ironmanilt kui ka rahvusvaheliselt triatloniliidult, kas säärased jalanõud on reeglitega kooskõlas. Vastus oli jaatav ning seda kinnitas alaliit pärast Hawaii Ironmani ka avalikkusele.

Tundub, et efekt kajastus ka protokollis, sest Iden püstitas Hawaii Ironmani rajarekordi ja ka maratonirekordi (2:36.15). Spetsiaalselt selleks võistluseks toodetud jooksutossud on muidugi ainult osa võidust. NRK kirjutab, et Iden läks MMile ka oma välja mõeldud spordijoogiga ja joomissüsteemiga (mida see tähendab, pole lahti kirjutatud).

„Elame erakordselt põneval ajal,“ ütles Iden. „Varem oli sport lihtsalt treenimine ja võistlemine. Paljud arvavad, et nii oli parem, aga minu arvates on äärmiselt lahe olla osa tehnoloogilisest arengust.“

Jooksutossude osas on pidu ilmselt varsti läbi, sest NRK pääses ligi rahvusvahelise triatloniliidu siseinfole, kus oli kirjas, et plaan on taaskehtestada jalanõude kohta reeglid. Eeldatavasti saab see juhatuse heakskiidu novembri lõpus ning hakkab kehtima jaanuaris.