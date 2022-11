Suusakuningas Klæbo: oleksin üllatunud, kui võidan enne jõule mõne võistluse

„Paranemine võtab kauem kui ma lootsin ja arvasin,“ sõnas ta kodumaa väljaandele Verdens Gang. „Käsil on vist vigastuse 17. nädal. Langetasime suure otsuse, et treenin mõned päevad vähem.“

Norra suusakoondise arst Ove Feragen märkis suvel Adresseavisenile, et Kläbo reielihas andis suurele koormusele või stressile järele. Eeldatava paranemisaeg oli kuus kuni 12 nädalat, mis tähendanuks tervenemist hiljemalt oktoobri alguses. Nüüd on suusahooaeg juba ukse taga, kuid sprindikuningas ei saa ikka veel normaalselt klassikatehnikat sõita. Piirata tuleb ka näiteks jooksmist.

„Me ei kujutanud juulis ette, et nii vahetult enne hooaega on ikka veel nii palju piiranguid,“ ütles doktor Feragen nüüd Verdens Gangile.

Klæbo on oktoobri keskpaigast saati treeninud Itaalias Livigno mägedes. Viimased päevad on möödunud hirmsa rassimise asemel lühikesi jalutuskäike ja vigastusega seotud spetsiaalseid harjutusi tehes. Lisandunud on ka mingisugune väline abi, aga sellest ei soovi ta ajakirjandusele praegu täpsemalt rääkida.