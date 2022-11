Mourinho tõmbas meeskonda reetnud mängijale avalikult vee peale: „Jaanuaris peab ta endale uue klubi otsima.“

Jose Mourinho on juba aastakümneid rõõmustanud jalgpallisõpru oma sirgjooneliste sõnavõttudega. Kolmapäeva õhtul kirjutas AS Roma peatreener enda isiklikku raamatusse järgmise peatüki, kui ühe oma mängija verbaalselt sõelapõhjaks lasi. Kuigi Mourinho keeldus nime välja ütlemast, siis on see päeva peale siiski üheselt selgeks saanud.