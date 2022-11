VÄGEV! Rene Mandrist sai suure rattatiimi spordidirektor, hoolealuste seas on ka neljakordne Tour de France'i võitja

Selle nädala algul kohtus Mandri teiste meeskonna spordidirektoritega Hispaanias Barcelonas. „Panime kolme päeva jooksul paika uue hooaja sportlikud eesmärgid,“ rääkis Mandri. „Meeskonnas on rahvusvaheline seltskond, aga kõik ametikaaslased tunduvad vinged mehed ja eesmärk on kindlasti kolme aasta pärast World Touri tagasi jõuda, kui mitte varem. Tegelikult on hetkelgi veel õhus variant, et meeskond ei lange Pro Teami tasemele.“