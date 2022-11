KOMMENTAAR | Kui kiiresti me seekord laibad unustame?

„Tema töö oli stressirohke. Auto, mida ta juhtis, oli vana ja selle mootor kuumenes pidevalt üle. Isa ütles ülemustele, et palavus autos on talumatu, aga nad ei kuulanud,“ rääkis Shavran aastaid hiljem väljaandele Blankspot.

10. augustil 2016 hukkunud Kalleda Ramesh on üks liiga paljudest võõrtöölistest, kes on viimase kümmekonna aasta jooksul Kataris surnud. Jah, Kataris, selles pööraselt rikkas naftariigis, kus algavad 20. novembril jalgpalli maailmameistrivõistlused ning kus rikutakse inimõigusi söögi alla ja söögi peale. Võimalik, et isegi söögi ajal.