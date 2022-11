Ott Tänak: tahame võitluses püsida

Meediatsoonis tunnistas Tänak, et päeva viimase kiiruskatse viiel viimasel kilomeetril oli tal probleeme hübriidiga, aga aega eriti kaotsi ei läinud. „Loodetavasti ei tule see probleem meid homme kimbutama.“

„Pärastlõunal tundsin end autos natuke mugavamalt ja see oli samm edasi. Homsed katsed on tänastega võrreldes suhteliselt sarnased. Esimene katse on pikk, aeglane ja kurviline - pidamist on üsna vähe. Teistel saab rohkem kihutada. Vaatame, mis teha saame, aga tahaks püsida võitluses,“ sõnas ta.

Ralli liider Evans ei hakanud esikohast suurt numbrit tegema, sest sel positsioonil on ta tänavu olnud varemgi, aga tulemus on jäänud tegemata. „See pole kuidagi oluline. Päev oli väga raske, aga proovime endast maksimumi anda ja vaatame, mis lõpuks juhtub. Homne päev on segu kõigest, seal pakutakse kõigile midagi,“ kommenteeris ta.

Toyotaga maailmameistriks tulnud Kalle Rovanperä võitles läbi päeva kõva alajuhitavusega, aga jõudis päeva finišisse kolmandal kohal. „See pole sugugi lihtne olnud. Rada kogu aeg kurvitab ja sellistes tingimustes on alajuhitavus eriti halb.“

„Kõik pingutavad kõvasti ja eks homne tempo sõltub sellest, kui hästi me end autos tunneme. Proovime seda natuke seadistada. Kui ma praegu rohkem suruksin, siis ega me kiiremaks ei saaks.“

Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville lõpetas päeva teisel kohal: „Oli oodatust lühem päev, aga ikkagi raske. Teed on päris katsumusterohked, aga lõpuks saime hästi hakkama. Oli üles-alla päev, sest tingimused vaheldusid. Valmistusime nii hästi kui saime, aga see pole lihtne. Mõne katse jooksul on nii erinevad tingimused, tuleb leida kompromiss.“

Hyundai tiimijuht Julien Moncet: „Oli väga kaootiline päev. Dani auto maha põlemine oli karm ja millekski selleks ei osanud me valmis olla. Mõnda katset lühendati, üks tühistati. Thierry võitleb aga endiselt liidrikoha eest ja võttis igaks juhuks päeva teises pooles rahulikumalt. Otil oli natuke probleeme, aga ta on samuti mängus sees.“