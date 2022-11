Poolteist aastat Eestis elanud Thomas Häberli: „Kõik sõbrad, kes siin mul külas käivad, ahhetavad.“

Šveits on tuntud küll kui väga kallis maa, aga samas on sealsed inimesed ka suurepärasel elujärjel ja nii domineerib see Kesk-Euroopa riik alati kõikvõimalikes elukvaliteeti mõõtvates küsitlustes.

Häberli sõlmis Eesti Jalgpalli Liiduga lepingu 2021. aasta 5. jaanuaril, aga selleks ajaks oli ta Eestis käinud kordi ja kordi. Nüüdseks on ta Tallinnas elanud juba ligi poolteist aastat koos abikaasa ja kolme lapsega. Kokku on Häberlidel neli last, ent vanim ehk 18aastane jäi kodumaale. Siin elavad koos vanematega kuue-, kaheksa- ja 16aastane. „Neile kõigile väga meeldib. Esialgu jäi jutt, et elame Eestis vähemalt aasta. Plaanisime naisega kohe muidugi pikemalt ette, aga me ei tahtnud lapsi ära hirmutada, seepärast rääkisime vaid ühest aastast. Pärast poolt aastat oli selge, et ka lapsed tahavad siia pikemaks jääda. Nüüd käib neil teine kooliaasta ja nad tunnevad end väga mugavalt,“ rääkis Häberli.