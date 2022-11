FIA käskis Jaapani rallil hirmsa prohmaka maha vaikida

Mis oli neljanda katse ärajäämise põhjus, oli pikalt selgusetu – All Live’i otseülekanne näitas vaid, et kolm Soome Rally2 ekipaaži, Sami Pajari, Emil Lindholmi ja Sami Pajari juhitud masinad, seisid keset katset ja soomlased ajasid väga elavalt juttu. Millest, selle käskis rahvusvaheline autoliit FIA Soome meedia väitel maha vaikida.

Teema kiskus avalikkuse ette Lindholm, kes võitleb WRC2 arvestuse maailmameistritiitlile. Ta selgitas, et pidas neljandal kiiruskatsel korraks auto kinni, et kontrollida avarii teinud M-Spordi mehe Craig Breeni tervist. „Pärast seda jätkasime teed, aga paari kilomeetri järel nägime meie suunas sõitmas tsiviilautot – õnneks ta läks enne meid teelt,“ paljastas Lindholm. „Paarsada meetrit hiljem seisid teisedki masinad just selle tavaauto pärast. Nad ütlesid, et pole enam mõtet jätkata.“