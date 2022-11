GALERII | Emaks saanud Julia Beljajeva näitas Tallinna Mõõgal rajale naastes klassi!

Maailma epeevehklemisparemik on taas Tallinnas – sel nädalavahetusel on kavas 52. Tallinna Mõõk ning nagu viimastel aastatel ikka, on tegu naiste MK-etapiga. Ühtlasi tähistab kodune võistlus vehklemisrajale naasmist olümpiavõitja Julia Beljajevale, kes sai suvel esimest korda emaks.