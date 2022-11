VIDEO | Fännide survele alla vandunud Kriisa vedas kolmikduubliga Arizona võidule. „Mul lihtsalt täna vedas.“

Kriisa jaoks oli tegu karjääri teise kolmikduubliga Arizona särgis. Ta on üldse alles kolmas mängumees, kes ülikoolis selle tähiseni jõudnud. Varasemalt on Wildcatsi eest mitu kolmikduublit kirja saanud Loren Woods ja Andre Iguodala, kellest esimene veetis lõpuks NBAs kuus hooaega ja lõi kaasa 215 mängus, teine on aga viimase 18 hooajaga tulnud neljakordseks NBA tšempioniks!

Üldse oli tegu Arizona Wildcatsi ajaloo 11. kolmikduubliga – viimase sai kirja just Kriisa tänavu veebruaris 21 punkti, 10 laua ja sööduga.

„Ma ei mängi kunagi statistika nimel, aga kolmikduublid on midagi erilist, eriti ülikoolikorvpallis. Pean tunnustama oma meeskonnakaaslasi. Nad panid korvid ära, mis ma neile söötsin,“ ei teinud Kriisa enda värskest saavutusest suurt numbrit. „Mul lihtsalt täna vedas.“

Arizona pani võidule alguse vinge avaspurdiga: 10 : 0 eduseis tähendas, et Sotherni meeskond ootas enda esimest korvi suisa üle kolme ja poole minuti. Kriisal oli selleks hetkeks juba neli resultatiivset söötu kirjas. Üldse andis Kriisa avapoolajal üheksa korvisöötu, neist ühe väga kenaks alley-oopiks oma rahvuskaaslasele Henri Veesaarele.

„Ma arvan, et Kerr on hea igas mängus. Kuulge, keegi ei saa kolmikduublit igal õhtul. Kerr on lihtsalt hea korvpallur, tal on väga kõrge IQ, suurepärane mootor ja ta tahab võidelda,“ kiitis enda hoolealust peatreener Tommy Lloyd. „Teda saab juhendada sisuliselt sõnatult: ta saab aru, mis toimub, vaatab sinu poole, sa noogutad ja enamasti ta läheb ja teeb asja ära.“

Lloyd jätkas: „Ma arvan, et Kerri suurim tugevus on tema enesekindlus ja et ta ei pelga. On olukordi, kui ta võtab ette riskantseid liigutusi ja ta ilmselt teab isegi, et peatreenerile see ei meeldi, aga ta ei karda, mis on oluline.“