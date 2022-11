GALERII | Eestlannade laeks Tallinna Mõõgal jäi kaheksandikfinaal

„Ma tean, et see hiinlane ongi selline… Ta stiil ei sobi mulle. Ma küll valmistusin selleks matšiks, aga ei tulnud minu taktika välja,“ tõdes Differt, et ta lootis juba reedel võistlustabelit nähes, et esimesest ringist edeneb teine vastane. „Kindlasti ei ole mu vehklemine nii hea, kui oli eelmise hooaja teises pooles. Natukene on vaja enesekindlust tagasi leida ja just tugevaid matše leida. Hooaeg alles algab ja ma loodan, et läheb paremaks.“