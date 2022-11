FIFA kolistab Kataris järjest ämbreid

Seksuaalvähemuste teema on MMi eel väga teravas fookuses, sest konservatiivses riigis on igasugune „normist“ kõrvale kaldumine karistatav vanglakaristusega. Välismaalt tulevate fännide ees on küll lubatud silm kinni pigistada, kuid see ei tähenda, et sportlased ei kavatseks läbi turniiri teema osas trummi taguda – näiteks enamik Euroopa koondisi plaanivad MMil kanda vikerkaarevärvides kaptenipaelu.

FIFA on viimastel aastatel omalt poolt pidanud kohtumisi Ahwaaga, mis on Põhja-Aafika ja Araabia poolsaare tuhandeid seksuaalvähemuste liikmeid ühendav sotsiaalvõrgustik. Viimaste sõnul oli tegu aga puhtakujulise PR-üritusega, millega FIFA üritab enda mainet puhtaks pesta, tegemata samas midagi märkimisväärset.

„Nad kuulasid meid, aga ei andnud ühtegi lubadust, mida meie arvates on peetud. Ja üldse ei olnud seal palju lubadusi peale selle, et „jätkame vestlust“, mida nad kunagi ei teinud,“ vahendab briti i ajaleht ühe Ahwaa asutaja tõdemust, et nad pole FIFAst juba üle aasta midagi kuulnud.

„Tundus, et nende tähelepanu oli tegelikult sellel, et kaitsta LGBT ajakirjanikke, kes tulevad kajastama LGBT mängijaid või siis fänne, kes tahavad lihtsalt vikerkaarelipuga toetust näidata,“ jätkas anonüümsust palunud aktivist. Tema sõnul üritab FIFA panna probleemile peale ajutist plaastrit, mille saab maha rebida kohe kui läänemaailm pilgu mujale keerab. „Ja siis me jääme sinna lõksu samade probleemidega, justkui poleks midagi juhtunud.“

Kui Ahwaa pole FIFAst üle aasta midagi kuulnud, siis sama ei saa öelda Taani jalgpallikoondise kohta. Taanlased on juba teinud avalduse Kataris toimuva kohta, kui valisid oma MM-vormiks ühevärvilise ja tuhmistatud logodega särgi. Lisaks sooviti treeningutel kanda särke, kus peal seisab „Inimõigused kõigile“ üleskutse.

„Täna saime FIFA-lt sõnumi, et treeningsärgid, milles meie mängijad pidanuks harjutama, kus oleks kõhu peal seisnud „Inimõigused kõigile“, on tagasi lükatud tehnilistel põhjustel, mis on kahetsusväärne,“ ütles Taani vutiliidu juht Jakob Jensen.