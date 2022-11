MINEK! Tänak usub, et leidis Hyundaist sõpru kogu eluks

„Hea on lõpetada hooaeg poodiumil. Lõpus olid väga keerulised tingimused ja üleüldiselt on olnud väga nõudlik ralli,“ võttis Tänak tiimi teates vihmase pühapäeva kokku.

„Viimasel paaril asfaldirallil on meil olnud puudus kiirusest ja me pole olnud seal, kus pidanuks olema. Siiski võtsime sellelt nädalavahetuselt selle tulemuse, mis oli võimalik, ja palju alles ei jäänud,“ rääkis Tänak.

Oma viimased kolm hooaega võttis ta lühidalt kokku nõnda: „Tulime Hyundaisse võitlemaks järjekordsele MM-tiitlile. Ilmselgelt me ei ole kordagi teinud tulemusi, mis selleni viinuks, aga sellegi poolest oli see imeline kogemus. Oleme kohanud järjekordset punti inimesi ja tõenäoliselt leidsime mõned sõbrad kogu eluks, nii et see oli väärt iga aastat.“