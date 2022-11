ÜLEVAADE | Mis asi on kõikvõimas Drake’i needus, mis läks megatähele äsja maksma 1,5 miljonit eurot?

Fenomen, mida spordimaailmas tuntakse Drake’i needusena sai alguse 2013. aastal ja oli esialgu seotud üksnes korvpalliga – Kanadast pärit räppar on NBA klubi Toronto Raptorsi toetaja, aga tol aastal määrati ta ametlikult klubi saadikuks. Raptors võitis aastaid küll enda divisjoni, oli ka NBA idakonverentsi liidrite seas, kuid play-offis jäi edu alati kasinaks. Praeguseni on ainsaks erisuseks olnud 2018-19 hooaeg, mil Raptors alistas finaalseerias Golden State Warriorsi 4 : 2 ja krooniti NBA meistriteks.

Tol hooajal näitas Drake ise, mida ta end väidetavast saatvast needusest arvab: pärast seda, kui Rapotors alistas play-offi avaringis Orlando Magicu 4 : 1, läks ta ise ajakirjanike juurde pärides: „Kas te tahate, et ma räägiks needusest või on kõik hästi?!“ Kuid kui järgmises ringis Philadeplhia 76ersiga läks asi nugadele, siis pani muusikatäht justkui igaks juhuks otsustavas mängus jalga 76ersi logodega püksid, et needust tasakaalustada.

Nüüdseks on needus juba ammu ületanud korvpalli piirid ja jõudnud ohtratele muudele spordialadele.