GALERII | Esilinastus legendaarse Lõvide jalgpallimeeskonna film: loodan, et see on omaette ja väga heal tasemel kunst

Aastatel 1994-1995 ka Eesti rahvuskoondist juhendanud Ubakivi meenutas esilinastusel, kuidas pidi toonane Lõvide meeskond kuulsusega toime tulema.

„Kuulsus… mul on natuke teisiti kui mängijatel, olen treener. See pigem segas ja häiris tööd. Poisid kipuvad nina püsti ajama, kui nad on populaarsed. Minu seisukohast on neid kammitseda ja mitte lasta nina nii palju üles tõsta, ehkki nad on selle ära teeninud. Aga nende endi tuleviku huvides. Spordis peab olema annet, aga see on ikka metsik töö, mille tuleb ära teha.“

„Loodan, et film on omaette ja väga heal tasemel kunst. Siin öeldi välja õiged mõtted: kõige tähtsam on, et tubli inimene, kes teeb noortega tööd, paistaks välja,“ lisas Ubakivi.

Lõvide kunagine mängija, Eesti koondises 36 matši kirja saanud Risto Kallaste sõnul tunnevad ka praegused noored jalgpallurid ära kunagised Lõvide mängijad.