Eesti korvpallikoondislane hakkab mängima Hispaania meistriliigas

Manresale oli Tass viimase nädala jooksul kolmandaks täienduseks – lisaks toodi tiimi mängujuht Frankie Ferrari ning ääremängija Jake Layman. Klubi teatas ka, et nüüd on neil meeskond komplekteeritud. Kui Hispaania meistriliigas on Manresa viimasel kohal, olles seitsmest mängust võitnud vaid ühe, siis korvpalli meistrite liigas on neil hetkel alagrupiturniiril täisedu kolm võitu.