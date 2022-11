SUU PUHTAKS! Ronaldo tegi Manchester Unitedi köögist peatreenerini maatasa

Jalgpalli MM algab juba sel pühapäeval, ent on selge, et paaril lähemal päeval varjutab MMi teemad hoopis üks intervjuu. Nimelt rääkis vutiikoon Cristiano Ronaldo 90minutilises usutluses Piers Morganile suu puhtaks. Ning portugallase koduklubi Manchester United ja selle peatreener Erik ten Hag said nii et tolmas!