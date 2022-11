VIDEO | Drell säras Antetokounmpo silme all kaksikduubliga

Kohtumist oli Chicagos vaatamas ka NBA megatäht Giannis Antetokounmpo isiklikult, sest tema vend Kostas on tänavu Drelli meeskonnakaaslaseks. Paraku ei suutnud Kostas superstaarist venna silme all Wolvesi vastu särada: talle jagus mänguaega küll 21 minutit, kuid selle jooksul sai kirja vaid kaks punkti ja kolm lauapalli. Kui Drelli pluss-miinus oli Bullsi parim, siis Kostase platsil olles jäi Bulls vastastele kümne punktiga alla. See oli omakorda tiimi kõige halvem näitaja.