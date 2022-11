Inglise jalgpallilegend: Ronaldo karjäär Unitedis on läbi

Ronaldo tunnistas telesõus „Piers Morgan Uncensored“ 90minutilises usutluses, et tunneb end klubipoolse kohtlemise tõttu „reedetuna“. Portugali koondise kapten, kes on pidanud käimasoleval hooajal klubis täitma pingipoisi rolli, lisas, et ei pea Unitedi peatreenerist Erik ten Hagist lugu. Karjääri jooksul 817 väravat löönud ründaja, kes mängis Inglise klubis ka aastatel 2003-2009, tõi ka välja, et seal pole vahepeal mitte midagi muutunud.

Ferdinandi sõnul on Ronaldo andnud selgelt mõista, et tahab Unitedist lahkuda. Pärast seda intervjuud polevat tal enam võimalik meeskonna juurde naasta.

„Ta ütles, et ei austa peatreenerit. Olenemata kõigest muust, mida ta ütleb intervjuus – olgu see kaks minutit või kaks tundi pikk –, on see kommentaar põhjuseks, miks ta peab lahkuma. Tean, et Ronaldo ütles seda, sest tahab klubist lahkuda. Seetõttu ei saa teda ka kaitsta. Tea ei taha naasta ning ma ei usu, et klubi võtaks ta tagasi,“ lausus inglane oma podcast'is „Vibe With Five“.

Rio Ferdinand. Foto : Reuters/Scanpix

Aastatel 2002-2014 Unitedis mänginud Ferdinand lisas: „Minule on olukord päris selge. See on läbi. Ta pani klubi raskesse seisu – sealt pole enam võimalik tagasi tulla. Kui keegi [Unitedist] tahtis Ronaldot alles hoida, siis enam ei saa nad seda tema öeldu pärast teha.

United tegi hiljuti avalduse, kus selgitati, et praegu ei hakata veel ühtki otsust tegema „Manchester United on märganud Cristiano Ronaldo intervjuu kajastamist meedias. Klubi vastab sellele siis, kui teada on kõik faktid. Oleme jätkuvalt keskendunud hooaja teisele poolele ning ühtekuuluvusele mängijate, treenerite, juhatuse ja fännide vahel,“ seisis klubi kodulehel.