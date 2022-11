Neuville: Tänak andis minust varem alla, aga võib-olla tuleb ta tagasi

Belglasest rallipiloot on tänavu tõestanud end erilise jutumehena ning ka DirtFishile andis ta nüüd küllaltki värvika kommentaari. „Tugevaim tiimikaaslane [Tänak] lahkus kahjuks meeskonnast. Mis teha? Peame jätkama võitlemist, enne võitlesime koos. Ta andis minust varem alla. Aga saan aru, et ta pole millelegi veel alla kirjutanud. Seega ehk tuleb ta tagasi. Ma ei tea,“ sõnas Neuville.

Ta ütles ka, et pole meeskonna tulevase hooaja koosseisuga täpselt kursis, kuid tunnistas, et on kuulnud mitmeid kuulujutte. Moncet sõnul on tähtis saavutada meeskonnas õige tasakaal. Milline peaks uus Hyundai piloot olema? „Muidugi kõige kiirem,“ naljatas prantslane.

Ta jätkas: „Tegelikult vajame loomulikult tugevaid sõitjaid. Auto peab olema konkurentsivõimeline, kuid kui piloodid ei tee tulemusi, pole võimalik midagi saavutada. Seega peame leidma õige tasakaalu: meil on vaja sõitjaid, kes on kiired, suudavad rallisid lõpetada ning mõistavad, millal on vaja suruda ja millal mitte. Proovime järgmiseks aastaks saada parima koosseisu. Aga peame veel mõned päevad ootama, mitte kauem.“

DirtFishi andmetel peaks Hyundaiga liituma Esapekka Lappi. Meeskonnas ihkab kohta ka Teemu Suninen, kellel poleks midagi Dani Sordoga auto jagamise vastu.